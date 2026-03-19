19 марта 2026 в 14:02

Все стоит копейки, а вкус — огонь! Самые вкусные бутерброды с селедкой

Бутерброды из сельди, от которых невозможно оторваться — попробуете один раз и будете готовить постоянно. Идеально на ржаном хлебе: ярко, пикантно и очень сытно. Это простой, но очень удачный вариант закуски. Сочетание соленой сельди, хрустящих огурчиков и нежного яйца делает вкус насыщенным, а легкая сладость соуса чили добавляет интересный акцент.

Ингредиенты: сельдь — 130 г, лук красный — 25 г, яйцо — 1 шт., майонез — 40 г, корнишоны — 30 г, чеснок — 2–3 зубчика, сладкий чили — 1–2 ч. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зеленый лук — 2 пера, яблоко — 1/2 шт.

Сельдь мелко рубят, так же нарезают лук и корнишоны. Яйцо натирают на мелкой терке, чеснок тоже измельчают. Все соединяют, добавляют майонез и сладкий чили, перемешивают до однородности, при необходимости солят и перчат.

Готовую массу намазывают на ржаной хлеб — особенно вкусно на свежем, но можно слегка подсушить. Сверху добавляют мелко нарезанное яблоко и зеленый лук, присыпают черным перцем.

Ольга Шмырева
