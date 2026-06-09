Самый летний напиток: 3 редких рецепта кваса для жаркого лета

Квас — один из немногих напитков, который одновременно утоляет жажду, насыщает и дарит настоящее ощущение лета. Его варили на Руси задолго до появления газировки, и рецептов накопилось столько, что большинство из них давно забыты. Здесь собраны три способа — простых, но необычных, которые стоит попробовать каждой хозяйке.

Квас на овсяных хлопьях без дрожжей

Этот летний напиток почти не встречается в современных сборниках рецептов, хотя именно овсяный квас считался на Руси «напитком для силы» — его давали детям и выздоравливающим. Брожение здесь происходит за счет естественных бактерий злака, без дрожжей и хлебных корок.

Понадобятся: овсяные хлопья цельные (200 г), водичка кипяченая охлажденная (1,5 л), сахар-песок (3 ст. л.), изюм светлый немытый (10–12 шт.), корочка черного хлеба (1 шт.), щепотка соли.

Способ приготовления. Овсяные хлопья залить водой комнатной температуры, добавить остальные ингредиенты, накрыть полотенцем или марлей и оставить при комнатной температуре на двое суток. Готовый напиток процедить через марлю или сито, охладить. Хранить в холодильнике не более трех суток. Осадок можно использовать как закваску для очередной партии.

Калорийность: 28 ккал / 100 мл. БЖУ: белки — 0,6 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 5,8 г.

Полезно: овсяные хлопья содержат бета-глюкан — растворимую клетчатку, снижающую уровень «плохого» холестерина; квас без дрожжей мягче действует на желудок и подходит людям с чувствительным пищеварением.

Освежающий квас — три способа приготовить самый летний напиток своими руками Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Свекольный квас с имбирем и гвоздикой

Свекольный квас — один из самых древних и самых незаслуженно забытых летних напитков в славянской кулинарии. В отличие от хлебного, он имеет насыщенный рубиновый цвет, мягкую кислинку и легкий пряный аромат, особенно если добавить имбирь и гвоздику.

Понадобятся: свекла сырая крупная (500 г), вода холодная кипяченая (2 л), сахар (2 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), гвоздика (3 бутона), имбирь свежий (ломтик 1 см), чеснок (1 зубчик — по желанию), изюм немытый (5 шт.).

Способ приготовления. Красный овощ очистить и нарезать солидными брусочками, уложить в трехлитровую банку, присоединить все специи, соль, сахар и изюм. Залить водой под горлышко, накрыть марлей. Настаивать пару дней, ежедневно убирая пену. Готовый квас процедить и убрать в холодное место.

Калорийность: 22 ккал / 100 мл. БЖУ: белки — 0,4 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 4,8 г.

Полезно: свекла — рекордсмен по содержанию нитратов природного происхождения, которые расширяют сосуды и снижают давление; бетаин в ее составе защищает клетки печени и улучшает жировой обмен.

Этот летний квас особенно хорош со льдом в жару — холодный, чуть терпкий, с пряной ноткой. Настоящий напиток для тех, кто устал от приторной газировки.

Самый летний напиток: 3 редких рецепта кваса для жаркого лета Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Хлебный квас на ржаном солоде без хлеба

Большинство рецептов хлебного кваса требуют сухарей или корок. Но если использовать ржаной солод напрямую, напиток получается гуще, насыщеннее и ароматнее, почти как бочковой. Солод продается в магазинах для домашнего пивоварения и стоит недорого.

Понадобятся: солод ржаной ферментированный (4 ст. л.), вода-кипяток (3 л), сахар (5 ст. л.), дрожжи сухие (0,5 ч. л.), изюм немытый (15 шт.), лимонная кислота (на кончике ножа).

Способ приготовления. Солод залить 500 мл кипятка, размешать до однородности и настоять 20 минут — получится «заварка». Добавить оставшуюся воду (2,5 л), сахар и кислоту лимонную. Когда смесь остынет до 35–38 °C, ввести дрожжи и изюм. Накрыть полотенцем, оставить на сутки. Затем процедить, разлить по бутылкам с плотными крышками и убрать в холодильник минимум на 4 часа — квас «дозреет» и насытится газом.

Самый летний напиток: 3 редких рецепта кваса для жаркого лета Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность: 35 ккал / 100 мл. БЖУ: белки — 0,5 г, жиры — 0,1 г, углеводы — 7,8 г.

Полезно: ржаной солод богат витаминами группы B и аминокислотами; в процессе ферментации образуются молочная и уксусная кислоты, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Домашний квас — это несложно и недолго, если знать правильный подход. Каждый из трех рецептов дает свой характер напитка: мягкий злаковый, яркий свекольный или насыщенный солодовый. Попробуйте все и выберите свой фирменный летний квас, который будет ждать в холодильнике каждое жаркое утро.

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