Ржаной хлеб в огурцах? Я смеялся, пока не попробовал. Теперь это мой фирменный рецепт

Ржаной хлеб в огурцах? Я смеялся, пока не попробовал. Теперь это мой фирменный рецепт

Ржаной хлеб в банке с огурцами — это не причуда, а древний способ запустить брожение. Результат — не просто соленые, а ферментированные, с благородной кислинкой и зверским хрустом.

Ингредиенты

Вода — 500 мл, огурец — 500 г, черствый ржаной хлеб — 60 г, укроп — 30 г, чеснок — 3 зубчика, соль — 1 ст. л., сахар-песок — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала замачиваю огурцы на 2 часа в ледяной воде — это залог того, что они останутся хрустящими, даже после ферментации. Тем временем готовлю банку: мою, ошпариваю кипятком и сушу. В кастрюле кипячу воду с солью и сахаром минуту, остужаю до теплого. Режу чеснок пластинками, укроп и хлеб — кусками, как получится.

Укладываю в банку слоями: зелень, хлеб, чеснок, а потом плотно огурцы. Заливаю теплым рассолом, закрываю крышкой и оставляю при комнатной температуре на сутки. После этого убираю в холодильник минимум на 6 часов — и готово. Самое сложное — дождаться, пока они настоятся.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я, как человек, привыкший к уксусу, думал, что без него огурцы будут пресными. А тут — настоящий взрыв вкуса! Рассол стал мутным, как положено при ферментации, и пахнет свежестью. Лучшее открытие этого лета: забудьте про уксус, берите ржаной стартер.