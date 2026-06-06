Тру сырок и морковку: делаю намазку «Белочка» — бюджетная, нежная и обалденно вкусная, забытый рецепт из столовых

Тру сырок и морковку: делаю намазку «Белочка» — бюджетная, нежная и обалденно вкусная, забытый рецепт из столовых

Когда-то такую намазку часто готовили в столовых, буфетах и дома на праздники. Рецепт был популярен благодаря доступным продуктам и простоте приготовления. Несмотря на скромный состав, «Белочка» получается настолько вкусной, что бутерброды исчезают со стола за считаные минуты.

Получается обалденная вкуснятина: нежная сливочно-сырная намазка с легкой сладостью от моркови и пикантными нотками чеснока. Особенно хорошо она сочетается с хрустящими гренками или свежим хлебом.

Для приготовления вам понадобится: плавленый сырок — 2 шт. (по 90–100 г), морковь отварная — 2 шт. средних, яйца вареные — 2 шт., чеснок — 2–3 зубчика, майонез — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, батон — для подачи.

Плавленые сырки, отварную морковь и яйца натрите на мелкой терке. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, майонез, немного соли и черного перца.

Тщательно перемешайте до однородной массы. Батон нарежьте ломтиками и подсушите на сухой сковороде или в духовке до легкой золотистой корочки. Щедро намажьте готовую «Белочку» на теплые гренки и сразу подавайте к столу.