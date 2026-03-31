Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году: все о празднике Исхода

Песах занимает особое место в еврейском календаре, являясь одним из ключевых праздников для иудеев. Его истоки уходят в глубину веков, а сам праздник олицетворяет идеи свободы и единства потомков Авраама. Нередко его именуют еврейской Пасхой, хотя связь с Пасхой христиан прослеживается лишь отчасти. Разберем главное об этом празднике: историю возникновения, даты проведения и связанные с ним обычаи.

Какого числа еврейская Пасха

Для начала определим дату празднования еврейской Пасхи. Важно понимать: иудейские праздники ориентируются не на григорианский календарь, а на еврейский лунно-солнечный календарь, именуемый «ха-луах ха-иври». Его первый месяц — нисан, который приходится на март или апрель в привычном для нас летоисчислении. Конкретно Песах начинается с вечера 14-го дня месяца нисана (в «ха-луах ха-иври» новые сутки отсчитываются после заката солнца).

В 2026 году Песах начнется вечером в среду, 1 апреля, сразу после захода солнца и завершится к ночи 9 апреля.

История Песаха

Чтобы понять глубинный смысл праздника, необходимо обратиться к истокам. Песах — это торжество, зародившееся еще в эпоху Ветхого Завета. Оно неразрывно связано с Исходом из Египта — ключевым событием для еврейского народа.

Согласно тексту Торы, евреи провели в египетском рабстве 210 лет. Пророк Моисей неоднократно призывал фараона отпустить народ, но всякий раз получал отказ. Тогда Всевышний обрушил на Египет 10 бедствий, известных как 10 казней египетских: превращение вод Нила в кровь, падеж скота и другие.

Финальной, 10-й карой стала гибель всех египетских первенцев мужского пола. В ночь перед этой казнью, то есть 14 нисана, Бог дал евреям повеление зарезать ягнят и отметить кровью дверные косяки своих домов. Благодаря этому знаку смерть обошла еврейские семьи стороной. Отсюда и происходит наименование праздника: слово «пасах» переводится как «миновал», «прошел мимо».

После этого фараон наконец дал согласие на исход евреев. Однако когда те уже покинули Египет, правитель передумал и пустился в погоню с войском. На седьмой день пути беглецы оказались у Красного моря. По велению Моисея воды расступились, позволив народу Авраама перейти на другой берег. Как только египетское войско вступило на дно, море сомкнулось, поглотив преследователей. Поскольку это произошло на седьмой день с начала Исхода, в Израиле Песах отмечают на протяжении семи дней.

Таким образом, Песах обрел значение праздника свободы («хаг ха-херут») и весеннего праздника («хаг ха-авив»). Он также входит в тройку паломнических праздников иудаизма, когда верующие совершают паломничество в Иерусалим для храмового жертвоприношения.

Как связаны Песах и Пасха

Стоит добавить несколько слов об исторической взаимосвязи. Из-за схожести звучания Песах часто называют еврейской Пасхой. Однако его связь с христианской Пасхой носит косвенный характер. Согласно Новому Завету, Тайная вечеря произошла накануне Песаха и представляла собой праздничную трапезу, во время которой Христос преломил хлеб и поделился вином, назвав их своей плотью и кровью. Так ветхозаветный закон был исполнен, и одновременно установлено таинство Евхаристии. Распятие Иисуса также пришлось на дни празднования Песаха. На этом, по сути, исторические параллели между двумя праздниками исчерпываются.

Традиции Песаха

Теперь остановимся на традициях празднования. Порядок проведения Песаха строго регламентирован. Ключевое значение имеют первый и седьмой дни недели. Они объявлены официальными нерабочими, и в эти дни трудиться запрещено. Остальные пять дней называются «холь ха-моэд», что переводится как «праздничные будни». В этот период школьники не учатся, но взрослые обычно работают, хотя некоторые работодатели вводят сокращенный график или предоставляют частично оплачиваемый отпуск.

Подготовка к Песаху

Готовиться к празднику начинают заблаговременно. Проводится тщательная генеральная уборка, в ходе которой из дома удаляется хамец — любая квасная или дрожжевая пища. Это распространяется на все продукты брожения, включая хлеб и пиво. Хамец либо предают огню, либо временно продают иноверцам (с последующим расторжением сделки по окончании праздника). Отказ от квасного несет в себе глубокий символизм. Предание гласит: перед самым Исходом евреи не успели заквасить тесто для хлеба, поэтому в пути питались лишь пресными лепешками. Следовательно, употребление квасного в дни Песаха рассматривается как проявление гордыни и алчности.

Накануне 14 нисана соблюдается пост первенцев. Его держат все совершеннолетние мужчины, являющиеся первенцами в семье. Если первенец — ребенок, пост соблюдает его отец. Эта традиция служит напоминанием о спасении еврейских первенцев во время 10-й казни.

Седер

Центральный ритуал праздничной недели — седер. Так называют торжественную трапезу, с которой начинается Песах. После синагогальной службы евреи собираются за праздничным столом. Участие в трапезе обязательно для всех независимо от возраста и положения. Песах принято встречать в семейном кругу. Те, кто не имеет такой возможности, проводят праздник в гостях.

Каждое блюдо на столе во время седера обладает символическим значением. Среди обязательных угощений:

маца — пресные лепешки из теста без закваски, служившие пищей евреям во время скитаний;

зроа — зажаренная баранья нога (или куриная голень, иногда крыло), которая напоминает о храмовом жертвоприношении; она размещается в центре стола, но в пищу не употребляется;

марор — горькая зелень, символизирующая тяжесть рабского существования;

харосет — паста из тертых яблок, фиников, орехов и корицы, напоминающая о глине, из которой евреи делали кирпичи в египетском плену;

бейца — яйца, сваренные вкрутую, как символ стойкости;

карпас — отварные овощи или негорькая зелень, которые обмакивают в соленую воду (символ слез, пролитых народом Авраама);

хазерет — тертый хрен, добавляемый к маце с марором.

Седер не ограничивается лишь трапезой. В эту ночь принято читать пасхальную Агаду — сборник текстов, включающий молитвы, поэтические произведения, толкования к Торе и повествования об Исходе. Во время ужина также проводятся символические омовения рук и ритуалы преломления мацы.

За седером выпивают четыре бокала вина (для детей — четыре стакана виноградного сока), которые соответствуют четырем обещаниям, данным Всевышним народу Авраама. На стол также ставится пятый бокал, который остается нетронутым; он предназначен для пророка Илии (Элиягу). Согласно поверью, Илия возвращается в мир именно во время Песаха, чтобы возвестить о наступлении «дня Господня». По этой причине во время седера принято открывать входную дверь, чтобы пророк мог войти в дом.

Седьмой день Песаха

Седьмой день празднования также является нерабочим. В синагогах проводится церемония, называемая «расступление моря». Во время службы читаются фрагменты Торы, описывающие, как воды Красного моря расступились перед беглецами. Сам день принято проводить в атмосфере радости и веселья.

Запреты на Песах

Важно упомянуть и о том, что находится под запретом на протяжении всей праздничной недели. К запретам относятся:

стрижка и бритье на протяжении всех семи дней;

употребление квасного, о чем уже говорилось;

хранение хамеца в жилище;

проведение свадебных церемоний;

работа в первый и последний дни недели.

Сколько отмечают Песах в Израиле и других диаспорах

В заключение — о продолжительности праздника. На территории Израиля Песах длится семь дней, тогда как в диаспоре (за его пределами) — восемь дней. Разница объясняется тем, что вне Израиля проводятся два седера. Эта традиция уходит корнями в древность, когда начало месяца нисан определял Верховный суд Израиля. Гонцы, отправлявшиеся с известием о новом месяце в диаспоры, могли задерживаться в пути. Чтобы евреи за пределами Израиля наверняка соблюли все обычаи в нужное время, к празднованию добавили еще один день.

