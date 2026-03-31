Мошенники рассылают фейковые уведомления о выплатах к Пасхе

В России зафиксировали новую волну мошенничества с обещаниями денежных выплат к Пасхе, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Злоумышленники используют тему праздника, чтобы выманить деньги и персональные данные у граждан.

По данным специалистов, аферисты рассылают сообщения о якобы положенных социальных выплатах, предлагая перейти по ссылке для их получения. Основной упор делается на верующих людей, пожилых граждан и социально уязвимые группы.

Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами: «Правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе. Перейдите по ссылке, — рассказали там.

Эксперты предупреждают: не стоит переходить по подозрительным ссылкам, особенно если речь идет о «трансляциях» или выплатах в мессенджерах. Для получения достоверной информации рекомендуется пользоваться только официальными источниками.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники используют поддельные ссылки и коды под предлогом переноса чата в другие мессенджеры. Жертвам предлагают перейти по ссылке или ввести код подтверждения, что позволяет злоумышленникам захватить аккаунт. МВД также отмечает, что значительная часть случаев связана с рассылкой вредоносных файлов под видом фото или видео.