МВД предупредило о новых схемах мошенников с переносом чатов

МВД предупредило о схемах мошенников через перенос чатов в другой мессенджер

Мошенники используют поддельные ссылки и коды под предлогом переноса чата в другие мессенджеры, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России. Жертвам предлагают перейти по ссылке или ввести код подтверждения, что позволяет злоумышленникам захватить аккаунт.

Распространенной схемой является обман под предлогом переноса или переезда чата на другую платформу либо в локальный или рабочий чат. Жертве предлагается пройти по ссылке или ввести код подтверждения, что приводит к передаче сессии и захвату аккаунта, — сказано в сообщении.

МВД также отмечает, что значительная часть случаев связана с рассылкой вредоносных файлов под видом фото или видео. Установка таких файлов в формате APK позволяет получить удаленный доступ к устройству, банковским приложениям и платежным данным.

Ранее сообщалось, что мошенники начали массово распространять вредоносное программное обеспечение под видом полезных сервисов для оплаты ЖКХ, отслеживания радаров ДПС и мобильного банкинга. Использование таких поддельных утилит позволяет злоумышленникам дистанционно похищать персональные данные пользователей и получать доступ к их финансам.