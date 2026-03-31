Быстрый ужин без духовки: попробуйте сочные ножки в темном пиве за 30 минут

Быстрый ужин без духовки: попробуйте сочные ножки в темном пиве за 30 минут

Когда нужен быстрый, но эффектный ужин, выручает лучший рецепт куриных ножек на сковороде с темным пивом. Он редкий тем, что соус не варится отдельно, а превращается в глянцевую глазурь прямо в процессе жарки.

Для приготовления понадобятся куриные ножки (6 шт.), темное пиво стаут или портер (250 мл), коричневый сахар (1 ст. л.), дижонская горчица (1 ч. л.), сушеный тимьян (1 ч. л.), соль, черный перец и растительное масло (2 ст. л.).

Ножки обсушивают, солят и обжаривают до румяной корочки. Затем вливают пиво, добавляют сахар, горчицу и тимьян. Тушат без крышки, пока алкоголь выпарится, а соус не станет густым и блестящим. Именно так лучший рецепт куриных ножек на сковороде раскрывает хлебно-ореховый аромат пива.

В результате получается сочное мясо с карамельной корочкой и насыщенным вкусом — без лишних шагов и сложных техник.

Калорийность на 100 г: 220 ккал.

БЖУ: 10,2/14,8/3,5.

