Быстрый ужин без духовки: попробуйте сочные ножки в темном пиве за 30 минут

Лучший рецепт куриных ножек на сковороде в темном пиве — читать на NEWS.ru Лучший рецепт куриных ножек на сковороде в темном пиве — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нужен быстрый, но эффектный ужин, выручает лучший рецепт куриных ножек на сковороде с темным пивом. Он редкий тем, что соус не варится отдельно, а превращается в глянцевую глазурь прямо в процессе жарки.

Для приготовления понадобятся куриные ножки (6 шт.), темное пиво стаут или портер (250 мл), коричневый сахар (1 ст. л.), дижонская горчица (1 ч. л.), сушеный тимьян (1 ч. л.), соль, черный перец и растительное масло (2 ст. л.).

Ножки обсушивают, солят и обжаривают до румяной корочки. Затем вливают пиво, добавляют сахар, горчицу и тимьян. Тушат без крышки, пока алкоголь выпарится, а соус не станет густым и блестящим. Именно так лучший рецепт куриных ножек на сковороде раскрывает хлебно-ореховый аромат пива.

В результате получается сочное мясо с карамельной корочкой и насыщенным вкусом — без лишних шагов и сложных техник.

  • Калорийность на 100 г: 220 ккал.
  • БЖУ: 10,2/14,8/3,5.

Почему эти куриные ножки сводят с ума: взрывной рецепт американских баров
Семья и жизнь
Почему эти куриные ножки сводят с ума: взрывной рецепт американских баров
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Семья и жизнь
Смешиваем яблоки с творогом, готовим простые «Палочки-выручалочки» к чаю
Никаких больше слоеных треугольников и конвертиков. Делаю пирог с творогом и зеленью — нежнее хачапури и без дрожжей
Общество
Никаких больше слоеных треугольников и конвертиков. Делаю пирог с творогом и зеленью — нежнее хачапури и без дрожжей
Картофель по-французски — без варки: режем, заливаем соусом и наслаждаемся чесночной вкуснятиной
Общество
Картофель по-французски — без варки: режем, заливаем соусом и наслаждаемся чесночной вкуснятиной
Аэрогриль творит чудеса: курица с хрустящей корочкой без масла
Семья и жизнь
Аэрогриль творит чудеса: курица с хрустящей корочкой без масла
Валентина Еремеева
В. Еремеева
