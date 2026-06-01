Баклажаны для тех, кому нельзя жареное и жирное: запеченные колечки с шапочкой без майонеза

Запеченные баклажаны со сметанно-сырной шапкой — это идеальное блюдо для тех, кто следит за здоровьем. В отличие от жареных баклажанов, которые впитывают масло как губка, здесь овощ готовится в собственном соку.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 2 яйца, 150 г сметаны, 100 г твердого сыра, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, перец, паприка.

Рецепт: баклажаны нарежьте кружочками толщиной 1 см. Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 10 минут, затем переверните и запекайте еще 10 минут.

Для заливки смешайте сметану, яйца, тертый сыр, мелко рубленную зелень, соль, перец и паприку. Выложите заливку на баклажаны. Запекайте еще 15 минут до золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить баклажаны по этому рецепту. Они получились ароматные и сытные. Совет для усиления вкуса: добавьте в заливку немного сушеного или давленного чеснока для пикантности.

Ранее стало известно, как приготовить капустную лепешку, — 10 минут и завтрак на столе.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
>
