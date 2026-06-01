Овощной салат «Болгарочка»: за 10 минут обалденные баклажаны к столу

«Болгарочка» — это яркий, ароматный и пикантный салат из обжаренных баклажанов, болгарского перца и петрушки в соево-чесночной заправке с лимоном.

Для приготовления вам понадобится: 2 баклажана, 2 болгарских перца, пучок петрушки, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. соевого соуса, 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. лимонного сока, 0,5 ч. л. сахара, кунжут.

Рецепт: баклажаны нарежьте брусочками, посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистого цвета. Перец нарежьте соломкой, петрушку мелко порубите.

Для заправки смешайте масло, соевый соус, выдавленный чеснок, лимонный сок и сахар. В салатнице смешайте баклажаны, перец и петрушку. Заправьте соусом, посыпьте кунжутом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить салат «Болгарочка» и заметила, что он хорош и теплым (сразу после приготовления), и холодным (после пропитки в холодильнике). Совет: для усиления вкуса добавьте в заправку немного меда для баланса кислоты и остроты.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
салаты
баклажаны
Дарья Иванова
Д. Иванова
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
