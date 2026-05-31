Салат «Ташкент» со свежими и солеными огурцами вместе: все режу соломкой и сразу подаю к ужину

Салат «Ташкент» — это узбекская классика, которая не имеет ничего общего с тяжелым майонезным изобилием. В отличие от привычных салатов, здесь нет картошки, яиц и вареной моркови.

Для приготовления понадобится: 300 г вареной куриной грудки, 2 свежих огурца, 2 соленых огурца, 100 г хрустящего лука, 150 г греческого йогурта (или сметаны), 1 ст. л. горчицы в зернах, 1 ст. л. лимонного сока, соль, перец, растительное масло.

Курицу, свежие и соленые огурцы нарежьте соломкой. Для заправки смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец. В салатнице смешайте курицу, огурцы и половину лука. Заправьте соусом, перемешайте. Сверху посыпьте оставшимся хрустящим луком.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить салат «Ташкент» по этому рецепту и отметила, что лук придает блюду ту самую изюминку — сладковатый хруст. Чтобы сделать хрустящий лук самостоятельно, нарежьте луковицу тонкими полукольцами, обваляйте в муке и обжарьте в разогретом масле до золотистого цвета, затем выложите на бумажное полотенце.

