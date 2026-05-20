Кабачки с чесночной корочкой: конкурент жареной картошке с луком — вкуснее гарнира не ела

Кабачок — дешевый и доступный овощ, но жареные кружочки часто получаются водянистыми и пресными. Однако есть способ превратить их в хрустящий, ароматный гарнир, который реально может конкурировать с жареной картошкой.

Фишка рецепта — нарезать кабачки как картофель фри. За счет этого они прожариваются равномерно, покрываются аппетитной корочкой и отлично впитывают ароматы чеснока и зелени.

Ингредиенты: 2 средних кабачка, 4 ст. л. муки, 4 зубчика чеснока, пучок зелени, соль, перец черный молотый, масло растительное.

Способ приготовления: нарежьте кабачки длинными брусочками размером с палец. Сложите палочки в миску, посыпьте солью, перемешайте и оставьте на 10 минут — за это время выйдет лишняя жидкость. После этого обваляйте каждый кусочек кабачка в муке и обжарьте на среднем огне до румяной корочки со всех сторон.

Чеснок мелко порубите или выдавите через пресс, зелень мелко нарежьте. За 5 минут до готовности добавьте чеснок и зелень на сковороду. Дожарьте еще 2 минуты, чтобы чеснок отдал свой аромат.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова во время приготовления кабачков по этому рецепту отметила, что жарить их на сковороде лучше в один слой, чтобы они приобретали хрустящую корочку со всех сторон.

