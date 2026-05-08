08 мая 2026 в 18:40

Салат со шпротами без майонеза: рецепт и продукты простые, а вкусно до чертиков

Салат со шпротами без майонеза — это яркое, ароматное и полезное блюдо, которое готовится за 10 минут. Хрустящие листья салата, нежный картофель, шпроты и сочные помидоры в пикантной заправке создают идеальное сочетание.

Ингредиенты

Вам понадобится: 1 банка шпрот (в масле), 200 г листьев салата, 3–4 вареные картофелины, 200 г помидоров черри, пучок укропа, 1 ст. л. яблочного уксуса, соль, перец.

Как приготовить

Листья салата выложите на большое блюдо. Картофель нарежьте кружочками, выложите поверх салата. Сверху распределите шпроты. Помидоры черри разрежьте пополам, выложите на салат. Укроп мелко порубите, посыпьте. Масло из-под шпрот смешайте с яблочным уксусом, солью и перцем. Полейте салат заправкой. Подавайте сразу.

Дарья Иванова
