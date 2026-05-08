Беспилотник повредил крышу дома во время атаки ВСУ на Воронеж

Гусев: крыша нежилого дома и автомобиль повреждены в ходе атаки ВСУ на Воронеж

Крыша нежилого дома и автомобиль повреждены в ходе атаки ВСУ на Воронеж, заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в мессенджере МАКС. По его словам, никто не пострадал, на место прибыли оперативные службы.

В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждена кровля нежилого двухэтажного дома. Также обломки упали на частный сектор и повредили автомобиль, — написал Гусев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за семь часов уничтожили 145 украинских беспилотников над рядом регионов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В частности, БПЛА сбили в Московском регионе, Крыму и Чеченской Республике.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что разрушения после падения обломков беспилотников зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, а также в Мясниковском и Неклиновском районах. Повреждения получили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и складские помещения. В частности, в селе Чалтырь нанесен ущерб 50 частным жилым домам, также повреждены четыре легковых автомобиля и склад.

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
