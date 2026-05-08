День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 14:41

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область

Губернатор Слюсарь: обломки БПЛА повредили дома в Ростове и области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разрушения после падения обломков беспилотников зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, а также в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в МАКС губернатор региона Юрий Слюсарь. Повреждения получили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и складские помещения.

В результате падения обломков БПЛА в Батайске, Ростове, в Мясниковском и Неклиновском районах есть разрушения, — написал Слюсарь.

В селе Чалтырь Мясниковского района пострадали 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля и склад. В селе Новобессергеневка Неклиновского района поврежден один частный дом, в Батайске — хозяйственная постройка. В Ростове-на-Дону повреждения получили три частных дома в Железнодорожном районе и грузовой автомобиль. В Первомайском районе произошло возгорание кровли магазина и административного здания. Пожары были ликвидированы.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.

Регионы
Ростовская область
Ростов-на-Дону
Юрий Слюсарь
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.