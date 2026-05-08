Раскрыты последствия атаки ВСУ на Ростовскую область Губернатор Слюсарь: обломки БПЛА повредили дома в Ростове и области

Разрушения после падения обломков беспилотников зафиксированы в Ростове-на-Дону, Батайске, а также в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области, сообщил в МАКС губернатор региона Юрий Слюсарь. Повреждения получили жилые дома, автомобили, хозяйственные постройки и складские помещения.

В результате падения обломков БПЛА в Батайске, Ростове, в Мясниковском и Неклиновском районах есть разрушения, — написал Слюсарь.

В селе Чалтырь Мясниковского района пострадали 50 частных жилых домов, четыре легковых автомобиля и склад. В селе Новобессергеневка Неклиновского района поврежден один частный дом, в Батайске — хозяйственная постройка. В Ростове-на-Дону повреждения получили три частных дома в Железнодорожном районе и грузовой автомобиль. В Первомайском районе произошло возгорание кровли магазина и административного здания. Пожары были ликвидированы.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что в регионе была отражена атака беспилотников и ракеты. По его словам, зафиксированы последствия на земле в ряде населенных пунктов, включая Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и Мясниковский район.