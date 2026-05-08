ВСУ начали прицельно бить по детям

В последнее время украинские военные наносят прицельные удары по детям в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «ЗаТВ». В связи с этим детей из прифронтовых населенных пунктов направляют в другие регионы России на летний отдых.

По детям, к сожалению, сегодня уже противник начал бить прицельно, совсем недавно это были случайные попадания. По детям раньше не били. <…> Мы сегодня вывозим детей по программам наших шефов. Вывозим и в Карелию, и в Питер. Мы специально сегодня, договорившись с руководством Крыма, перевозим детей на весь летний сезон на обучение в крымские санатории. Также у нас будут на нашей территории открытые объекты, на которых будут размещены дети, — сказал Балицкий.

Ранее он сообщил, что образовательное учреждение в Запорожской области, подвергшееся атаке со стороны ВСУ, получит имя замглавы администрации прифронтового Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко, погибшего при защите учеников. Глава области намерен направить официальное обращение руководству округа с предложением увековечить память заместителя главы администрации.