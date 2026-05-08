Балицкий раскрыл, в честь кого назовут атакованную ВСУ школу в Запорожье

Образовательное учреждение в Запорожской области, подвергшееся атаке со стороны ВСУ, получит имя замглавы администрации прифронтового Каменско-Днепровского округа Александра Резниченко, погибшего при защите учеников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в интервью телеканалу «За!ТВ». Глава области намерен направить официальное обращение руководству округа с предложением увековечить память заместителя главы администрации.

Мы сейчас обратимся к руководству Каменки-Днепровской, чтобы вторую школу, в которой он защищал детей, назвали его именем. Человек — настоящий герой, — сказал он.

Ранее Балицкий сообщил, что указом президента РФ Владимира Путина заместитель главы администрации Каменско-Днепровского округа был удостоен ордена Мужества посмертно. Руководитель региона отметил, что представитель власти отдал жизнь ради спасения детей в момент удара ВСУ по образовательному учреждению.

До этого в администрации Каменско-Днепровского округа сообщили об обнаружении неразорвавшегося беспилотного летательного аппарата ВСУ на территории учебного заведения. По сведениям местных властей, опасный объект был найден в границах школы № 1 в Запорожской области.