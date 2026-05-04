04 мая 2026 в 13:21

На территории российской школы нашли несдетонировавший БПЛА

На территории школы в Каменке-Днепровской обнаружен несдетонировавший БПЛА

Власти Каменки-Днепровской в Запорожской области обнаружили на территории школы несдетонировавший беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщили ТАСС в администрации округа. По ее данным, речь идет о школе № 1.

На территории школы № 1, расположенной в городе Каменка-Днепровская, обнаружен неустановленный БПЛА квадрокоптерного типа без детонации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что свыше 7 тыс. абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остались без энергоснабжения после атаки Вооруженных сил Украины. Как передает пресс-служба администрации округа, полностью отключенными оказались Примерное, Новоукраинка, Ивановка, Благовещенка, Новодяное, Новоднепровка.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль. Богомаз назвал случившееся «очередными подлыми преступлениями» Вооруженных сил Украины.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
