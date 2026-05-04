ВСУ оставили без света более 7 тыс. абонентов в Запорожской области В Каменско-Днепровском округе более 7 тыс. абонентов остались без света

Свыше 7 тыс. абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остались без энергоснабжения после атаки Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба администрации округа. По ее информации, которую приводит ТАСС, полностью отключенными оказались Примерное, Новоукраинка, Ивановка, Благовещенка, Новодяное, Новоднепровка.

На данное время без напряжения Каменка-Днепровская — два абонента, село Водяное — 223. По ограничению мощности отключены полностью: Примерное, Новоукраинка, Ивановка, Благовещенка, Новодяное, Новоднепровка. Всего 7141 абонент. Авария произошла из-за атак БПЛА, — сказано в сообщении.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.