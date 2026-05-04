04 мая 2026 в 12:06

Экс-чиновник Россельхознадзора получил взятку и поплатился

Экс-замглавы управления Россельхознадзора по СКФО осужден на восемь лет колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу приговорен к восьми годам колонии за взятку в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Помимо лишения свободы суд приговорил его к штрафу в 30 млн рублей.

В октябре 2025 года чиновник, временно исполнявший обязанности руководителя управления, узнал о нарушениях при использовании коммерческой организацией сельхозземель. Компании выставили претензии на разработку проекта рекультивации и уплату в бюджет более 24,4 млн рублей за нанесенный вред. Тогда чиновник предложил директору организации отдать ему 3 млн рублей в качестве взятки. За это он обещал прекратить проверки и не подавать иск о возмещении ущерба.

Директор сообщил о противоправных действиях в УФСБ по Ставропольскому краю. После этого фигуранта задержали при получении денег. На имущество осужденного наложен арест на сумму свыше 23,5 млн рублей.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход государства 18 млрд рублей и акции четырех предприятий, принадлежавшие бывшему депутату Госдумы Ризвангаджи Исаеву. Он использовал свое положение для завладения государственными землями.

Общество
Россия
суды
СК РФ
Россельхознадзор
взятки
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

