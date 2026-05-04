День Победы — 2026
04 мая 2026 в 08:18

Энергодар перешел на веерные отключения света из-за атак ВСУ

В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре ввели схему веерных отключений электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры, сообщил глава города Максим Пухов в своем канале в МАКС. Ограничения стали следствием удара по линии электропередачи, который произошел еще 30 апреля. Сейчас подача света в жилые микрорайоны осуществляется поочередно.

Четвертые сутки продолжаем работать в режиме серьезных ограничений. Подача электроэнергии будет производиться примерно по четыре часа, — написал Пухов.

Местные власти уточнили, что для бесперебойной работы критически важных объектов и социальных учреждений пришлось задействовать резервные дизель-генераторы. Несмотря на энергетические трудности, детские сады и школы продолжают функционировать в штатном режиме.

Руководство города подчеркнуло, что текущий подход к распределению ресурсов является временной, но необходимой мерой. Жителей призывают к терпению, пока специалисты пытаются устранить последствия масштабной аварии.

Ранее ВСУ с помощью беспилотников атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Данная лаборатория обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки вокруг площадки станции и контролирует метеорологические параметры.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

