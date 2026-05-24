Лантратова раскрыла состояние детей, пострадавших при ударе по Старобельску

Часть раненных при атаке на Старобельск детей не может шевелиться без боли, рассказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем Telegram-канале. По ее словам, состояние ребят разное: кто-то уже сидит на кровати и пьет чай.

Состояние ребят разное. Кто-то уже сидит на кровати и пьет чай. А кто-то до сих пор не может пошевелиться без боли. Врачи рядом, но главное, что они живые, — отметила Лантратова.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. В результате трагедии погиб 21 человек.

Ранее пакистанский журналист Иштеак Хамдани заявил, что Киев, нанося удары по мирным учебным заведениям, целенаправленно пытается уничтожить будущее России. По его мнению, атака на общежитие в Старобельске была призвана не только запугать студентов, но и лишить их воли к сопротивлению и способности критически воспринимать информацию.