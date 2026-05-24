24 мая 2026 в 18:23

Стало известно, сколько суток Энергодар остается без света из-за атак ВСУ

Пухов: Энергодар остается без света уже четвертые сутки из-за атак ВСУ

Энергодар остается без света уже четвертые сутки из-за атак ВСУ, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале. Он отметил, что водоснабжение, система здравоохранения, критическая инфраструктура функционируют за счет резервных источников энергоснабжения. Градоначальник добавил, что оперативные службы работают над восстановлением подачи питания.

Вода, медицина и остальная часть критической инфраструктуры продолжает работать за счет резервных источников электроснабжения, — написал Пухов.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. В результате атаки повреждения получили восемь автобусов, которые перевозят персонал станции, а также два пассажирских автобуса в городе-спутнике Энергодаре.

23 мая Пухов сообщил о серии ударов Вооруженных сил Украины по городу в Запорожской области. Под обстрел попали территория пятой школы и здание городской администрации, куда пришлось два попадания. Кроме того, ВСУ атаковали вышки сотовой связи и повредили несколько гражданских автомобилей.

