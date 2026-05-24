Стало известно, сколько суток Энергодар остается без света из-за атак ВСУ Пухов: Энергодар остается без света уже четвертые сутки из-за атак ВСУ

Энергодар остается без света уже четвертые сутки из-за атак ВСУ, заявил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале. Он отметил, что водоснабжение, система здравоохранения, критическая инфраструктура функционируют за счет резервных источников энергоснабжения. Градоначальник добавил, что оперативные службы работают над восстановлением подачи питания.

Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. В результате атаки повреждения получили восемь автобусов, которые перевозят персонал станции, а также два пассажирских автобуса в городе-спутнике Энергодаре.

23 мая Пухов сообщил о серии ударов Вооруженных сил Украины по городу в Запорожской области. Под обстрел попали территория пятой школы и здание городской администрации, куда пришлось два попадания. Кроме того, ВСУ атаковали вышки сотовой связи и повредили несколько гражданских автомобилей.