04 мая 2026 в 11:07

ВСУ пытались атаковать Москву с помощью БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы, сообщил в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушная цель была ликвидирована силами противовоздушной обороны Министерства обороны России.

Уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил он.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, уточнили в министерстве.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ранении водителя агропромышленной компании «Мираторг» при атаке ВСУ на поселок Сенчуры. По его словам, он доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Также поврежден грузовой автомобиль.

