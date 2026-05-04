Силы ПВО защитили Москву от двух летевших на нее БПЛА

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. В результате перехвата обломки дронов упали на территории города, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что что пострадавших в результате инцидента нет. Работу средств противовоздушной обороны градоначальник не комментировал.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы. По информации Telegram-канала SHOT, около часа ночи жители дома на Мосфильмовской улице слышали громкий звук, похожий на взрыв. Причина инцидента пока неизвестна.

До этого БПЛА ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы. Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча.