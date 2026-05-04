04 мая 2026 в 04:41

Силы ПВО защитили Москву от двух летевших на нее БПЛА

Собянин: атака двух летевших на Москву беспилотников отражена силами ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы противовоздушной обороны Министерства обороны отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы. В результате перехвата обломки дронов упали на территории города, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил Собянин.

Он добавил, что что пострадавших в результате инцидента нет. Работу средств противовоздушной обороны градоначальник не комментировал.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы. По информации Telegram-канала SHOT, около часа ночи жители дома на Мосфильмовской улице слышали громкий звук, похожий на взрыв. Причина инцидента пока неизвестна.

До этого БПЛА ВСУ атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы. Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

