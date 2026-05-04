Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 мая?

Обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил в своих социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто в результате происшествия не пострадал.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал Собянин.

В результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих социальных сетях. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В результате действий Киева, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы.

«Пожарными расчетами загоревшийся автомобиль потушен. Также повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей», — уточнил губернатор.

Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО продолжают свою работу.

«На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», — сообщил Дрозденко.

Кроме того, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один вражеский беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в соцсети МАКС. По его словам, на месте происшествия уже начали работать специалисты и экстренные службы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Также в Московской области 77-летний мужчина погиб в результате атаки беспилотников, написал губернатор региона Андрей Воробьев. Он принес соболезнования родным и близким.

Над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ было сбито шесть вражеских беспилотников, написал Воробьев. Дроны были уничтожены над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

