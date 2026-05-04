День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 05:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 мая

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 4 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 4 мая

Обломки беспилотного летательного аппарата попали в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы, сообщил в своих социальных сетях мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто в результате происшествия не пострадал.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал Собянин.

В результате целенаправленного удара украинского дрона-камикадзе по территории промышленного предприятия в поселке Мирские (Погарский район) пострадал один из работников, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своих социальных сетях. Мужчина был оперативно доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В результате действий Киева, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил глава региона.

На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и других возможных пострадавших пока не поступала.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал коммерческий объект в городе Губкине Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. В результате детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились два человека — оба получили ранения и были госпитализированы.

«Пожарными расчетами загоревшийся автомобиль потушен. Также повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей», — уточнил губернатор.

Одна из пострадавших, 17-летняя девушка, по оценке медиков, находится в тяжелом состоянии. У нее открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО продолжают свою работу.

«На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», — сообщил Дрозденко.

Кроме того, силы ПВО Минобороны РФ уничтожили один вражеский беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин в соцсети МАКС. По его словам, на месте происшествия уже начали работать специалисты и экстренные службы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Также в Московской области 77-летний мужчина погиб в результате атаки беспилотников, написал губернатор региона Андрей Воробьев. Он принес соболезнования родным и близким.

Над Московской областью силами ПВО и средствами РЭБ было сбито шесть вражеских беспилотников, написал Воробьев. Дроны были уничтожены над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

Читайте также:

Новая атака на Москву ночью 4 мая: взрыв в элитном ЖК, пострадавшие

Катер с детьми перевернулся на Москве-реке: что с пассажирами, детали ЧП

Составлен список регионов РФ, где пройдут парад Победы и «Бессмертный полк»

Регионы
Россия
атаки ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.