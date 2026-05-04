День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 05:30

Уничтожили важные места запуска дронов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 мая

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 33 украинских дрона над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 мая?

Российская ПВО сбила 33 дрона ВСУ за четыре часа

По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областями и Московским регионом.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона», — сказано в сообщении.

ВС РФ разнесли важные для ВСУ места запуска дронов

Военнослужащие Вооруженных сил России за сутки поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры, используемой в интересах противника, заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, также были уничтожены места запуска БПЛА врага, пункты дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, <...> складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 147 районах», — отметили в министерстве.

Российские бойцы освободили десять населенных пунктов в зоне СВО

ВС РФ за прошедшую неделю освободили десять населенных пунктов в зоне специальной военной операции, приводит РИА Новости данные Минобороны РФ.

С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два — в Харьковской области.

За период с 20 по 26 апреля российскими военными были освобождены три населенных пункта: два в Харьковской области и один — в Донецкой Народной Республике.

ПВО отразила атаку тысяч дронов за неделю

За последнюю неделю системы противовоздушной обороны России отразили масштабные атаки беспилотников. Общее число уничтоженных целей превысило несколько тысяч, передает РИА Новости.

«Российская ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2622 украинских БПЛА над территорией страны», — сказано в заявлении.

Уточняется, что наиболее интенсивным днем стало 30 апреля, когда было ликвидирован 571 дрон — это максимальный показатель за период с 27 апреля по 3 мая. При этом неделей ранее, с 20 по 26 апреля, российские силы ПВО перехватили еще больше дронов — не менее 2745 единиц.

ВСУ потеряли порядка 1,2 тыс. военнослужащих за сутки

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1235 военнослужащих в зоне СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 175 военнослужащих, «Запад» — до 210, «Южная» — до 160, «Центр» — до 320, «Восток» — свыше 330, «Днепр» — до 40 военных.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва Сумской области.

Читайте также:

Новая атака на Москву ночью 4 мая: взрыв в элитном ЖК, пострадавшие

Катер с детьми перевернулся на Москве-реке: что с пассажирами, детали ЧП

Составлен список регионов РФ, где пройдут парад Победы и «Бессмертный полк»

Россия
Украина
ВС РФ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.