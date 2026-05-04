Уничтожили важные места запуска дронов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 4 мая

Российские силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 33 украинских дрона над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 4 мая?

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона», — сказано в сообщении.

ВС РФ разнесли важные для ВСУ места запуска дронов

Военнослужащие Вооруженных сил России за сутки поразили объекты украинской транспортной инфраструктуры, используемой в интересах противника, заявили в Министерстве обороны РФ. По информации ведомства, также были уничтожены места запуска БПЛА врага, пункты дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, <...> складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников в 147 районах», — отметили в министерстве.

Российские бойцы освободили десять населенных пунктов в зоне СВО

ВС РФ за прошедшую неделю освободили десять населенных пунктов в зоне специальной военной операции, приводит РИА Новости данные Минобороны РФ.

С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два — в Харьковской области.

За период с 20 по 26 апреля российскими военными были освобождены три населенных пункта: два в Харьковской области и один — в Донецкой Народной Республике.

ПВО отразила атаку тысяч дронов за неделю

За последнюю неделю системы противовоздушной обороны России отразили масштабные атаки беспилотников. Общее число уничтоженных целей превысило несколько тысяч, передает РИА Новости.

«Российская ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 2622 украинских БПЛА над территорией страны», — сказано в заявлении.

Уточняется, что наиболее интенсивным днем стало 30 апреля, когда было ликвидирован 571 дрон — это максимальный показатель за период с 27 апреля по 3 мая. При этом неделей ранее, с 20 по 26 апреля, российские силы ПВО перехватили еще больше дронов — не менее 2745 единиц.

ВСУ потеряли порядка 1,2 тыс. военнослужащих за сутки

Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли порядка 1235 военнослужащих в зоне СВО, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 175 военнослужащих, «Запад» — до 210, «Южная» — до 160, «Центр» — до 320, «Восток» — свыше 330, «Днепр» — до 40 военных.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Пустогород, Новая Слобода, Хмелевка и Диброва Сумской области.

