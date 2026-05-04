Нутрициолог рассказала, кому может навредить употребление баранины

Употребление баранины может усилить нагрузку на сосуды при гипертонии, заявила NEWS.ru нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, несмотря на распространенное мнение, такое мясо содержит меньше холестерина, чем свинина и говядина.

Баранина — это достаточно жирное мясо, но мало кто знает, что она содержит меньше холестерина, чем свинина и говядина. Несмотря на это, следует контролировать ее количество в рационе с учетом жиров. Людям с заболеваниями печени и желчнокаменной болезнью следует отнестись к ней с особой осторожностью. Жиры баранины создают дополнительную нагрузку на эти органы. При атеросклерозе и гипертонии обязательно обсудить с врачом количество такого мяса в рационе. Ведь при повышенном давлении жирная пища усиливает нагрузку на сосуды, — пояснила Яблокова.

Также, по словам нутрициолога, баранина богата пуринами, которые в организме превращаются в мочевую кислоту. Она отметила, что это усугубляет состояние при подагре, провоцируя приступы боли в суставах.

Ранее нутрициолог Анна Слип заявила, что беременным и детям лучше не употреблять дикое мясо. По ее словам, это связано с риском содержания свинца от охотничьих пуль и возможностью заражения паразитами.

