29 апреля 2026 в 06:45

Нутрициолог назвала людей, для кого дикое мясо крайне опасно

Нутрициолог Слип: дикое мясо противопоказано беременным и детям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Беременным женщинам и детям противопоказано употребление дикого мяса, заявила NEWS.ru нутрициолог Анна Слип. По ее словам, опасения связаны с наличием свинца от охотничьих пуль в составе продукта и возможным присутствием паразитов.

Сегодня дикое мясо доступно не только охотникам — попробовать его может каждый, кто хочет разнообразить рацион. Однако с ним связаны риски: паразиты, инфекции и отсутствие ветконтроля. Для нескольких групп людей это особенно критично. Частицы свинцовой пули расходятся в мясе на 20–30 см. Молекулы свинца могут пройти через плаценту беременной девушки и ослабить нервную систему плода. У детей они оседают в костях и мозге, тормозят развитие — безопасной дозы нет, — предупредила Слип.

Она подчеркнула, что дичь содержит нестандартные белки, которые могут вызвать серьезную аллергическую реакцию. Кроме того, по словам нутрициолога, такое мясо богато пуринами, и его употребление в сочетании с алкоголем может стать причиной приступа подагры. Специалист добавила, что продукт также противопоказан людям с язвой, гастритом и слабым иммунитетом.

Ранее гастроэнтеролог Инга Колесник заявила, что шашлык из индейки и курицы легче всего усваивается организмом, не нанося вреда желудочно-кишечному тракту. В то же время, по ее словам, свинина и купаты в больших количествах могут вызвать проблемы с пищеварением.

Здоровье
нутрициологи
питание
советы
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

