Гастроэнтеролог ответила, какое мясо для шашлыка не навредит ЖКТ Гастроэнтеролог Колесник: шашлык из индейки и курицы не навредит ЖКТ

Шашлык из индейки и курицы легче всего усваивается в организме, поэтому он не навредит желудочно-кишечному тракту, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Инга Колесник. По ее словам, свинина и купаты, напротив, в больших количествах могут вызвать проблемы с пищеварением.

Избыток мяса, жира, соусов и алкоголя может омрачить отдых гастроэнтерологическими симптомами. Шашлык есть можно, вопрос в выборе и количестве. Легче переносится курица, индейка, нежирная рыба, постная говядина. Тяжелее ЖКТ усваивает свинину, особенно ее жирные части, а также баранину, колбасы и купаты. Переносимость мяса ухудшают майонезные и жирные маринады, подгоревшая корочка, большие порции, сочетание со спиртным. Оптимально мариновать шашлык на основе йогурта, лимонного сока и специй. Важно соблюдать умеренную прожарку и контролировать порции, — поделилась Колесник.

Ранее гастроэнтеролог Владимир Логинов порекомендовал для жарки на мангале скумбрию, палтуса, форель, семгу и зубатку. Для шашлыка, по его словам, также подойдут сом, морской окунь и кижуч.