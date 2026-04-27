Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка

Скумбрия, палтус, форель, семга и зубатка отлично подойдут для жарки на мангале, заявил «Чемпионату» гастроэнтеролог Владимир Логинов. Для приготовления шашлыка, по его мнению, также можно использовать сома, зубатку, морского окуня и кижуча.

Для приготовления на мангале лучше выбирать рыбу с содержанием жира 8–15%, отметил Логинов. Такая жирность защищает мясо от пересыхания и усиливает аромат копчения. Кроме того, у подходящей рыбы должна быть плотная, прочная кожа — это поможет избежать прилипания к решетке.

А от тощей рыбы — трески, хека и минтая — лучше отказаться: она крошится и выходит сухой. Не лучший выбор для приготовления шашлыка и обитатели рек, в том числе лещ, карп и щука. Дело в том, что из-за обилия мелких костей и привкуса тины они плохо подходят для мангала.

Ранее врач Светлана Каневская предупредила, что шашлык противопоказан пациентам с заболеваниями печени и ЖКТ. Она отметила, что людям с любыми хроническими заболеваниями нужно с осторожностью относиться к этому блюду.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог напомнила о главной пользе зернового хлеба
Россиянин получил 12 лет колонии за диверсию на железной дороге
На Западе раскрыли, как Россия одним решением ударила по Германии и Украине
Чудо в воде: россиянки раздавили всех и выиграли Кубок мира по водному поло
Мужчина открыл стрельбу на одной из станций московского метро
Сильнейший ветер разорвал грузовик на части на глазах у водителя
Путин предоставил норвежцу российское гражданство
Мать бросила коляску с ребенком в российском городе
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

