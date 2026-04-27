Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка

Скумбрия, палтус, форель, семга и зубатка отлично подойдут для жарки на мангале, заявил «Чемпионату» гастроэнтеролог Владимир Логинов. Для приготовления шашлыка, по его мнению, также можно использовать сома, зубатку, морского окуня и кижуча.

Для приготовления на мангале лучше выбирать рыбу с содержанием жира 8–15%, отметил Логинов. Такая жирность защищает мясо от пересыхания и усиливает аромат копчения. Кроме того, у подходящей рыбы должна быть плотная, прочная кожа — это поможет избежать прилипания к решетке.

А от тощей рыбы — трески, хека и минтая — лучше отказаться: она крошится и выходит сухой. Не лучший выбор для приготовления шашлыка и обитатели рек, в том числе лещ, карп и щука. Дело в том, что из-за обилия мелких костей и привкуса тины они плохо подходят для мангала.

Ранее врач Светлана Каневская предупредила, что шашлык противопоказан пациентам с заболеваниями печени и ЖКТ. Она отметила, что людям с любыми хроническими заболеваниями нужно с осторожностью относиться к этому блюду.