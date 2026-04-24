Врач объяснила, кому нельзя есть шашлык Врач Каневская: шашлык не стоит есть при заболеваниях печени и ЖКТ

Шашлык противопоказан пациентам с заболеваниями печени и ЖКТ, рассказала «Чемпионату» доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская. Она отметила, что с осторожностью к этому блюду нужно относиться людям с любыми хроническими заболеваниями.

В целом, пациентам с хроническими заболеваниями перед сезонными пикниками стоит обсудить рацион с лечащим врачом — иногда достаточно заменить жирное мясо на рыбу или птицу и строго ограничить порцию, а иногда разумнее полностью исключить шашлыки, — рассказала Каневская.

Врач подчеркнула, что основная опасность кроется в обугленной корочке — при таком приготовлении в ней образуются канцерогенные соединения. По ее словам, маленьким детям до семи-восьми лет шашлык допустим эпизодически и в малых порциях.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что во время пикника нельзя оставлять еду на солнце. По ее словам, пища может испортиться и негативно повлиять на работу желудка.