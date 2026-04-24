Врач объяснила, кому нельзя есть шашлык

24 апреля 2026 в 16:17

Врач Каневская: шашлык не стоит есть при заболеваниях печени и ЖКТ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Шашлык противопоказан пациентам с заболеваниями печени и ЖКТ, рассказала «Чемпионату» доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская. Она отметила, что с осторожностью к этому блюду нужно относиться людям с любыми хроническими заболеваниями.

В целом, пациентам с хроническими заболеваниями перед сезонными пикниками стоит обсудить рацион с лечащим врачом — иногда достаточно заменить жирное мясо на рыбу или птицу и строго ограничить порцию, а иногда разумнее полностью исключить шашлыки, — рассказала Каневская.

Врач подчеркнула, что основная опасность кроется в обугленной корочке — при таком приготовлении в ней образуются канцерогенные соединения. По ее словам, маленьким детям до семи-восьми лет шашлык допустим эпизодически и в малых порциях.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рассказала, что во время пикника нельзя оставлять еду на солнце. По ее словам, пища может испортиться и негативно повлиять на работу желудка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл сумму долга США из-за отмены пошлин
Глава МИД Ирана прилетел в Пакистан
20-й пакет санкций ЕС: что с поставками нефти и газа, кто реально пострадал
В Волгограде ввели ограничения на работу аэропорта
Силовики заявили о тысячах иностранных наемников на Украине
Стало известно, когда и где пройдут переговоры США и Ирана
В ЕС усилились споры о будущем Украины
В Сумах прогремел взрыв в связи с воздушной тревогой
Бастрыкин поручил возбудить дело после смерти волонтера в Омской области
В Брюсселе прошло мероприятие к 40-летию чернобыльской катастрофы
Названо число жертв аварии с участием фуры и автобуса в Ленобласти
Самолет с освобожденными из плена военными РФ приземлился в Подмосковье
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с автобусом и фурой
«Слабых бьют»: Лавров о необходимости развивать ИИ в России
Четыре человека ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР
Кони в Подмосковье устроили побег из частного хозяйства
«Взорвется»: Лавров о мине замедленного действия на Ближнем Востоке
«Помимо армии и флота»: Лавров назвал двух новых союзников России
Стало известно, какие книги не подпадают под закон о пропаганде наркотиков
Лавров обвинил ЕС в расизме из-за слов о «красных линиях»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

