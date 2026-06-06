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06 июня 2026 в 09:30

Перестал брать шампуры на шашлыки — мой вариант в 10 раз вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
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Попробовал этот рецепт на даче — теперь все просят готовить только так. Мясо томится под крышкой и становится как масло.

Ингредиенты

Свинина (шея или лопатка) — 1 кг, лук репчатый — 4 шт., чеснок — 4 зубчика, сок гранатовый — 100 мл, масло топленое — 2 ст. л., перец черный молотый — 1 ч. л., тимьян сушеный — 1 ч. л., паприка копченая — 1 ст. л., кардамон молотый — 0,5 ч. л., лавровый лист — 2 шт., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу свинину кусками по 5 см, солю, добавляю паприку и тимьян, втираю специи руками. Потом кидаю лук полукольцами, чеснок и гранатовый сок, мешаю до обильного сока и ставлю в холодильник на 3 часа.

Тем временем раскаляю казан, топлю масло и обжариваю мясо на сильном огне 10 минут до румяной корочки. Сверху выкладываю лук из маринада, потом остальное мясо, посыпаю кардамоном и накрываю крышкой.

Готовлю 20 минут на среднем огне, перемешиваю, если надо, доливаю кипятка, кладу лаврушку и томлю на слабом огне 45 минут. Когда мясо мягкое, выпариваю лишнюю жидкость, выкладываю на блюдо с зеленью и луком, накрываю фольгой на 15 минут — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я всегда был за мангал и дымок, но этот рецепт перевернул все. Мясо, томленное в гранатовом соке с кардамоном, просто тает во рту. Самое крутое — никаких углей: обжарил до корочки на топленом масле, закрыл крышку и забыл на час.

Проверено редакцией
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мясо
шашлыки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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