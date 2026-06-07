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07 июня 2026 в 21:07

Салат «Клубничка»: жарю куриное филе, добавляю грибы и зеленый лук — красивый салат из простых продуктов для праздника и будней

Фото: D-NEWS.ru
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Беру куриное филе, шампиньоны, помидоры и немного сыра — и через полчаса на столе появляется салат, который первым привлекает внимание гостей. Выглядит он необычно, а продукты нужны самые простые и доступные.

Получается очень сочный и сытный салат с аппетитным жареным филе, ароматными грибами, свежими помидорами и нежным сырным слоем. Зеленый лук добавляет легкую пикантность и свежесть, а оформление в виде клубнички превращает обычный салат в настоящее украшение стола.

Ингредиенты: куриное филе — 300 г, шампиньоны — 200 г, помидоры — 300 г, зеленый лук — 50 г, сыр твердый — 150 г, огурец — 100 г, майонез — 80 г, растительное масло — 20 мл, соль — 5 г, черный перец — 2 г.

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на растительном масле до золотистой корочки. Шампиньоны нарежьте и отдельно обжарьте до готовности. Зеленый лук мелко порубите.

На блюдо выложите слой курицы, сверху распределите зеленый лук и слегка смажьте майонезом. Затем посыпьте половиной натертого сыра, выложите грибы и снова добавьте немного майонеза. Сформируйте салат в виде крупной клубники. Сверху покройте мелко нарезанными помидорами, имитируя ягодную поверхность.

Из ломтиков огурца сделайте листочки и украсьте верх салата.

Проверено редакцией
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шампиньоны
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