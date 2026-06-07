Многие забыли этот рецепт: салат «Министерский» был хитом советских ресторанов — берем курицу и провансаль

Многие забыли этот рецепт: салат «Министерский» был хитом советских ресторанов — берем курицу и провансаль

Когда-то этот салат можно было встретить не только в ресторанах, но и на праздничных столах. Он ценился за удачное сочетание простых продуктов, сытность и приятный вкус без лишних ингредиентов.

Главная особенность салата «Министерский» — тонкая соломка из курицы, яиц и соленых огурцов. Именно такая нарезка делает его узнаваемым, а заправка провансаль объединяет все ингредиенты в нежное и очень гармоничное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 400 г, яйца — 4 шт., соленые огурцы — 3 шт., лук репчатый — 1 крупная шт., майонез «Провансаль» — 3–4 ст. л., растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу.

Куриное филе отварите до готовности и полностью остудите. Яйца сварите вкрутую. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на растительном масле до мягкости и легкой золотистости. Куриное филе разберите на тонкую соломку или нарежьте ножом.

Яйца и соленые огурцы также нарежьте длинной тонкой соломкой. Соедините в салатнике курицу, яйца, огурцы и остывший лук. Добавьте майонез «Провансаль», при необходимости посолите и поперчите. Аккуратно перемешайте и подавайте охлажденным.