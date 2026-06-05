Салат из фунчозы, курицы и яичных блинчиков — вкусное сытное блюдо. Можно подавать теплым и холодным на следующий день

Салат из фунчозы, курицы и яичных блинчиков — вкусное сытное блюдо. Можно подавать теплым и холодным на следующий день

Этот салат давно стал одним из моих любимых вариантов для обеда или ужина. Нежная фунчоза отлично сочетается с сочной курицей, ароматными овощами и тонкими яичными блинчиками. Получается полноценное блюдо, которое не требует гарнира и отлично насыщает.

Еще один приятный бонус — салат одинаково хорош как сразу после приготовления, так и после нескольких часов в холодильнике.

Ингредиенты: фунчоза — 180 г, морковь — 150 г, огурец — 150 г, лук репчатый — 80 г, филе куриного бедра — 300 г, болгарский перец — 150 г, чеснок — 25 г, зелень — 30 г, паприка — 8 г, черный перец — 2 г, красный острый перец — 1 г, сахар — 5 г, соль — 5 г, яблочный уксус — 15 мл, кориандр молотый — 2 г, соевый соус — 45 мл, кунжут — 10 г, яйца — 3 шт.

Фунчозу залейте горячей водой и оставьте до мягкости, затем промойте холодной водой и дайте ей полностью стечь. Куриное бедро нарежьте тонкими полосками и обжарьте до золотистой корочки. Морковь, лук и болгарский перец нарежьте соломкой и быстро обжарьте по отдельности, чтобы овощи сохранили легкую хрусткость.

Из яиц приготовьте тонкие блинчики, остудите их и нарежьте тонкой соломкой. Соедините в глубокой миске фунчозу, курицу, овощи и яичные блинчики. Добавьте измельченный чеснок, зелень, паприку, кориандр, соль, сахар, черный и острый перец.

Влейте соевый соус и яблочный уксус, тщательно перемешайте и оставьте на 20–30 минут для настаивания. Перед подачей посыпьте кунжутом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева готовила этот салат и в качестве горячего ужина. В теплом виде особенно хорошо раскрывается аромат специй и обжаренной курицы, а после охлаждения фунчоза впитывает заправку и становится еще вкуснее.