Фунчоза с курицей и овощами: готовлю вместо ужина, насыщает до утра — ночью есть не хочется

Фото: D-NEWS.ru
Регулярно готовлю салат с фунчозой, курицей и овощами вместо ужина. Он насыщает до утра — ночью есть не хочется! Салат отлично хранится в холодильнике до двух дней и становится только вкуснее.

Для приготовления понадобится: 200 г фунчозы, 300 г куриного филе, 1 огурец, 1 болгарский перец, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, соевый соус (4–5 ст. л.), растительное масло, кунжут для посыпки, соль, перец.

Рецепт: фунчозу залейте кипятком на 5–7 минут, затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте соломкой. Огурец, перец и морковь нарежьте тонкой соломкой. Чеснок измельчите. В большой миске смешайте фунчозу, курицу и все овощи. Приготовьте заправку: смешайте соевый соус, немного растительного масла, при желании добавьте щепотку сахара и перца. Залейте заправкой салат, тщательно перемешайте. Посыпьте кунжутом и дайте настояться 15–20 минут перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Подснежник» с пекинской капустой и пикантной заправкой.

