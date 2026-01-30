Овощная хрустящая поджарка и сочная курица: рецепт сытной фунчозы

Готовим фунчозу с курицей и овощами в соевом соусе: пошагово с фото

Фунчоза с курицей и овощами — это быстрое и эффектное азиатское блюдо. Для его приготовления требуется куриное филе (300 г), сухая стеклянная лапша фунчоза (150 г), болгарский перец (1 шт.), морковь (1 шт.), лук (1 шт.), чеснок (2–3 зубка), имбирь, соевый соус (примерно 50 мл), кунжутное масло и растительное масло для жарки.

Куриное филе нарезается тонкими полосками и быстро обжаривается на сильном огне до румяной корочки. Отдельно пассеруются нарезанные соломкой овощи: сначала лук с морковью, затем перец, в конце добавляется тертый имбирь и давленый чеснок для аромата. Стеклянную лапшу заранее заливают кипятком на несколько минут, после чего промывают холодной водой. Все компоненты — готовую курицу, овощи и фунчозу — соединяют в сковороде или воке. Блюдо заправляется смесью соевого соуса и кунжутного масла, все быстро перемешивается и прогревается.

Этот простой рецепт фунчозы позволяет сохранить хрустящую текстуру овощей и нежность курицы. Пошаговый рецепт с фото помогает контролировать каждый этап, от подготовки продуктов до финальной сервировки с кунжутом. Готовое блюдо представляет собой сбалансированное сочетание белков, овощей и лапши, пропитанное ароматным соевым соусом.