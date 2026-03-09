Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:40

Чувашская салма: безумно вкусная домашняя лапша — простая и быстрая

Чувашская салма Чувашская салма Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В отличие от магазинных макарон, настоящая салма готовится вручную и имеет особую форму: это могут быть как тонкие ленты, так и маленькие ушки или ромбики. Главное здесь — плотное яичное тесто и наваристый мясной бульон, который томится на медленном огне.

Для идеального теста возьмите 2 крупных яйца, щепотку соли и 2 ст. л. ледяной воды. Постепенно всыпайте просеянную муку (около 250–300 г), замешивая очень крутое тесто. Важный секрет: вымешивайте его долго, не менее 10 минут, пока оно не станет гладким и упругим. Заверните тесто в пленку и дайте ему отдохнуть 30 минут — это позволит раскатать его максимально тонко, до прозрачности.

Пока тесто отдыхает, сварите бульон. Традиционно салму готовят на жирной баранине или домашней курице. Положите мясо в холодную воду, доведите до кипения, снимите пену и варите на самом слабом огне 1,5–2 часа с добавлением целой луковицы и моркови. В конце варки мясо выньте, а бульон процедите. Картофель в чувашскую салму добавляют редко, чтобы не перебивать вкус теста, но если любите погуще — нарежьте 2–3 штуки мелкими кубиками.

Тонко раскатанный пласт теста слегка подсушите на столе (5–7 минут), сверните в рулет и нарежьте тонкими полосками.

Опускайте лапшу в кипящий бульон порциями. Настоящая салма варится очень быстро — буквально 2–3 минуты после того, как всплывет. Разложите мясо по тарелкам, залейте горячим бульоном с лапшой и обязательно посыпьте свежим зеленым луком или укропом.

  • Совет: чтобы бульон оставался кристально прозрачным, отварите салму отдельно в подсоленной воде до полуготовности, откиньте на дуршлаг и только потом добавьте в кастрюлю с бульоном.

  • В старину по качеству нарезанной салмы судили о мастерстве невесты — чем тоньше и ровнее была лапша, тем искуснее считалась хозяйка.

Шурпе по-чувашски — традиционный мясной суп для больших праздников.

Читайте также
Вместо надоевшей лапши варю суп с яичной паутинкой — простой и очень вкусный бюджетный рецепт
Общество
Вместо надоевшей лапши варю суп с яичной паутинкой — простой и очень вкусный бюджетный рецепт
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
Семья и жизнь
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
В ресторане стоит 1000 р, дома повторяем за 300: куриная грудка как шедевр — вкусная, в сливочной заливке
Общество
В ресторане стоит 1000 р, дома повторяем за 300: куриная грудка как шедевр — вкусная, в сливочной заливке
Топ-9 рецептов блюд из печени: готовим дома, как шеф-повар
Семья и жизнь
Топ-9 рецептов блюд из печени: готовим дома, как шеф-повар
Пончики теперь пеку дома: простое дрожжевое тесто — и они вздуваются при жарке как пухляши
Общество
Пончики теперь пеку дома: простое дрожжевое тесто — и они вздуваются при жарке как пухляши
лапша
Чувашия
супы
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
кухня
рецепт
национальная кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
В России запретили информацию об изготовлении бомбы из мыла
Аврил Лавин отказалась от концерта в Москве из-за клещей
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.