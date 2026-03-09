Чувашская салма: безумно вкусная домашняя лапша — простая и быстрая

В отличие от магазинных макарон, настоящая салма готовится вручную и имеет особую форму: это могут быть как тонкие ленты, так и маленькие ушки или ромбики. Главное здесь — плотное яичное тесто и наваристый мясной бульон, который томится на медленном огне.

Для идеального теста возьмите 2 крупных яйца, щепотку соли и 2 ст. л. ледяной воды. Постепенно всыпайте просеянную муку (около 250–300 г), замешивая очень крутое тесто. Важный секрет: вымешивайте его долго, не менее 10 минут, пока оно не станет гладким и упругим. Заверните тесто в пленку и дайте ему отдохнуть 30 минут — это позволит раскатать его максимально тонко, до прозрачности.

Пока тесто отдыхает, сварите бульон. Традиционно салму готовят на жирной баранине или домашней курице. Положите мясо в холодную воду, доведите до кипения, снимите пену и варите на самом слабом огне 1,5–2 часа с добавлением целой луковицы и моркови. В конце варки мясо выньте, а бульон процедите. Картофель в чувашскую салму добавляют редко, чтобы не перебивать вкус теста, но если любите погуще — нарежьте 2–3 штуки мелкими кубиками.

Тонко раскатанный пласт теста слегка подсушите на столе (5–7 минут), сверните в рулет и нарежьте тонкими полосками.

Опускайте лапшу в кипящий бульон порциями. Настоящая салма варится очень быстро — буквально 2–3 минуты после того, как всплывет. Разложите мясо по тарелкам, залейте горячим бульоном с лапшой и обязательно посыпьте свежим зеленым луком или укропом.

Совет: чтобы бульон оставался кристально прозрачным, отварите салму отдельно в подсоленной воде до полуготовности, откиньте на дуршлаг и только потом добавьте в кастрюлю с бульоном.

В старину по качеству нарезанной салмы судили о мастерстве невесты — чем тоньше и ровнее была лапша, тем искуснее считалась хозяйка.

