20 марта 2026 в 04:20

«Они не победят»: на Западе предрекли исход возможного конфликта ЕС и РФ

Журналист Карлсон: Европа проиграет в случае развязанного конфликта с Россией

Вид на Брюссель Вид на Брюссель Фото: Thierry Roge/Global Look Press
Европейские лидеры предали собственные народы разжиганием ненависти к России, заявил в интервью The Economist американский журналист Такер Карлсон. По его словам, у Европы нет шансов победить Москву в случае начала войны.

Он обвинил европейские страны в том, что ненавистью к российской стороне они просто хладнокровно отвлекают внимание людей от внутренних катастроф. Особенно под критику Карлсона попали премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и французский лидер Эммануэль Макрон.

Я злюсь на ваших политиков. Они лжецы. И когда Кир Стармер, или Мерц, или Макрон отвлекают внимание от катастроф, происходящих в их собственных странах, чтобы сказать, что настоящий враг — это Россия, я вижу обман и предательство собственного народа. И я презираю это. Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят, — заявил Карлсон.

На вопрос о том, что США переложили бремя поддержки Украины на Европу, журналист ответил с сарказмом. Этот факт уже доказан, и Карлсон назвал его весьма грустным. Он также заявил, что снабжение Украины оружием обречено на провал.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза заявила, что страны Европы не вернутся к закупкам российского газа, даже если физическая нехватка энергоресурсов приведет к массовым отключениям энергии. По ее словам, цель ЕС неизменна — трансформация энергетического сектора в сторону «зеленой» и европейской энергии.

«Они не победят»: на Западе предрекли исход возможного конфликта ЕС и РФ
