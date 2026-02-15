Все знают этот салат, но постоянно о нем забывают: «Подснежник» с пекинской капустой

«Подснежник» с пекинской капустой готовится за 15 минут и напомнит вам о лете зимой. Это идеальный баланс свежести и пикантности. Все знают этот салат, но постоянно о нем забывают!

Для приготовления понадобится: 300 г пекинской капусты, 2 свежих огурца, 4 вареных яйца. Для заправки: желтки от вареных яиц, 150 г сметаны (15–20%), 1 ч. л. горчицы, 1–2 зубчика чеснока, соль, свежий укроп.

Рецепт: яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Аккуратно отделите белки от желтков. Желтки разомните вилкой. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте. Свежие огурцы нарежьте тонкой соломкой. Белки яиц нарежьте мелкими кубиками. Приготовьте заправку: к размятым желткам добавьте сметану, горчицу, пропущенный через пресс чеснок, соль по вкусу и мелко нарезанный укроп. Перемешайте до получения однородного крема. В салатнице смешайте капусту, огурцы и белки. Заправьте салат приготовленным соусом и перемешайте. Дайте салату постоять 10–15 минут в холодильнике, чтобы вкусы соединились.

