05 февраля 2026 в 21:27

Салат на каждый день из трех ингредиентов, не считая майонеза: только лук, огурцы и куриная печень

Фото: D-NEWS.ru
Готовим суперсытный салат на каждый день из трех ингредиентов. Не считая майонеза, пригодятся только лук, маринованные огурцы и куриная печень.

Вкус салата — это коктейль ощущений: нежная, отварная куриная печень, карамелизированный лук и хрустящие, кисло-соленые маринованные огурцы создают идеальный баланс текстур и вкусов.

Для приготовления понадобится: 5 крупных луковиц, 700 г куриной печени, 6 маринованных огурцов, майонез соль, черный перец. Лук нарежьте тонкими полукольцами, обжарьте на среднем огне 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Снимите с огня, остудите. Печень промойте, удалите пленки и желчные протоки. В кастрюле доведите до кипения подсоленную воду с лавровым листом и перцем, опустите печень и варите после закипания 10-15 минут до готовности. Затем остудите и нарежьте соломкой. Огурцы также нарежьте соломкой. В салатнице соедините лук, печень и огурцы. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, перемешайте. Готово!

Ранее стало известно, как приготовить свекольный салат из трех ингредиентов и с чесночной заправкой.

салаты
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
