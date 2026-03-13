13 марта 2026 в 18:02

Тру яйца и мешаю с зеленью: трубочки из лаваша — быстрый завтрак, который исчезает со стола за минуты

Фото: D-NEWS.ru
Иногда на приготовление завтрака совсем нет времени, но хочется чего-то вкусного и сытного. Эти трубочки из лаваша — отличный вариант: готовятся быстро, продукты простые, а результат нравится и взрослым, и детям. Снаружи они получаются румяными и хрустящими, а внутри — нежными и сочными.

Ингредиенты: лаваш тонкий — 1 шт., яйца — 4 шт. (2 варёных и 2 сырых), сыр твёрдый — 100 г, сметана — 2 ст. л., молоко — 6 ст. л., зелёный лук — по вкусу, укроп — по вкусу, растительное масло — для жарки, соль и перец — по вкусу.

Приготовление: варёные яйца натереть на крупной тёрке, добавить тёртый сыр и мелко нарезанную зелень. Посолить, поперчить, добавить сметану и хорошо перемешать. Лаваш нарезать на прямоугольники, на край каждого выложить немного начинки и свернуть трубочкой. Сырые яйца смешать с молоком. Каждую трубочку обмакнуть в яично-молочную смесь и обжарить на сковороде с растительным маслом с двух сторон до румяной корочки. Подавать горячими.

Ранее мы делились рецептом курочки, которая особенно вкусна с рисом. Грудка в соево-имбирном соусе.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
