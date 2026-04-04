Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 09:30

Переводные татуировки — самый легкий способ украсить яйца на Пасху, даже красить не нужно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Легкий способ украсить яйца на Пасху — это переводные татуировки, которые позволяют создать красивый рисунок всего за минуту без возни с красителями. Достаточно взять обычные белые вареные яйца.

Вырежьте понравившуюся картинку из листа с переводными наклейками, стараясь сделать это максимально близко к контуру, и снимите прозрачную защитную пленку. Аккуратно приложите картинку лицевой стороной к яйцу, плотно прижимая. Смочите ватный диск или губку водой и тщательно промокните бумажную основу, чтобы она полностью пропиталась. Подождите 20–30 секунд, затем осторожно снимите бумагу.

Готовое яйцо нужно оставить на 5–10 минут, чтобы рисунок окончательно зафиксировался. Рисунок получается ровным, ярким и выглядит так, будто нанесен от руки. Этот метод идеально подходит для совместного творчества с детьми — он безопасен и дает отличный результат даже на яйцах, которые треснули при варке.

Ранее были названы 7 натуральных способов покрасить яйца на Пасху — от лука до краснокочанной капусты.

Проверено редакцией
Читайте также
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
«Глобализация безразличия»: папа Лев XIV выступил с пасхальным призывом
Забудьте про сковородку! Готовлю яичницу в багете — это элегантно, сытно и невероятно вкусно. Основа для сотни вариаций
Погружаю яйца в раствор — через час на столе яйца цвета королевской мантии: ярче луковой шелухи и без разводов
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Пасха
яйца
православные праздники
лайфхаки
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали о переговорах Трампа с Ираном о 45-дневном перемирии
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Юрист предупредил о риске штрафа для автовладельцев при смене прописки
Россиянам рассказали о полезных свойствах березового сока
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.