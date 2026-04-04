Переводные татуировки — самый легкий способ украсить яйца на Пасху, даже красить не нужно

Легкий способ украсить яйца на Пасху — это переводные татуировки, которые позволяют создать красивый рисунок всего за минуту без возни с красителями. Достаточно взять обычные белые вареные яйца.

Вырежьте понравившуюся картинку из листа с переводными наклейками, стараясь сделать это максимально близко к контуру, и снимите прозрачную защитную пленку. Аккуратно приложите картинку лицевой стороной к яйцу, плотно прижимая. Смочите ватный диск или губку водой и тщательно промокните бумажную основу, чтобы она полностью пропиталась. Подождите 20–30 секунд, затем осторожно снимите бумагу.

Готовое яйцо нужно оставить на 5–10 минут, чтобы рисунок окончательно зафиксировался. Рисунок получается ровным, ярким и выглядит так, будто нанесен от руки. Этот метод идеально подходит для совместного творчества с детьми — он безопасен и дает отличный результат даже на яйцах, которые треснули при варке.

Ранее были названы 7 натуральных способов покрасить яйца на Пасху — от лука до краснокочанной капусты.