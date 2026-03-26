Никакой химии: 7 натуральных способов покрасить яйца на Пасху — от лука до краснокочанной капусты

Натуральные красители для яиц на Пасху — это не только безопасно и экологично, но и удивительно красиво, позволяет получить нежные, благородные оттенки, которые не сравнить с химическими аналогами.

Луковая шелуха — классика, дающая гамму от золотисто-желтого до насыщенного красно-коричневого в зависимости от концентрации отвара. Куркума окрасит яйца в яркий солнечно-желтый цвет, для этого нужно проварить их в отваре из 3 столовых ложек специи.

Краснокочанная капуста подарит голубые и синие тона: настоянный отвар капусты с добавлением уксуса создает нежный лавандовый или глубокий синий оттенок. Свекольный сок окрашивает яйца в розовый, малиновый или бордовый цвет — отварные яйца нужно оставить в свекольном соке на ночь.

Шпинат и крапива дают нежные зеленые тона, для этого яйца варят в отваре из листьев. Черный чай или кофе окрасят скорлупу в бежевые и коричневые оттенки разной интенсивности. Клюквенный или вишневый сок подарят розово-красную гамму. А для получения красивого мраморного эффекта можно обернуть яйца луковой шелухой, зафиксировать марлей и отварить. Никакой химии, а очень красиво!

