Европа объявила о замене удобрений из РФ на навоз: почему это будет провал

Еврокомиссия решила отказаться от российских удобрений, заменив их на навоз. Однако здесь есть проблема: это сырье и так уже максимально задействовано в производственном аграрном цикле Евросоюза, и излишков у объединения попросту нет. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, на что рассчитывают еврочиновники и почему «навозный переход» агрокомплекса ЕС заранее обречен на провал.

Почему ЕС переходит с обычных удобрений на навоз

Еврокомиссия планирует решить проблему нехватки удобрений радикальным путем. Вместо снятия санкций с российской и белорусской продукции Брюссель намерен перевести предприятия аграрно-промышленного комплекса на навоз, сообщает Politico.

В 2023 году российские азотистые и сложные удобрения занимали 20% рынка Евросоюза. В 2025-м их доля и вовсе увеличилась до 25%, но затем европейские бюрократы начали вводить на них дополнительные пошлины: €40 за реализацию 1 т азотистых удобрений и €45 за 1 т смешанной продукции. При этом, по задумке Брюсселя, эти акцизы будут постоянно расти — уже в 2028 году они должны составить €315 и €430 за 1 т соответственно.

Санкционная политика ЕС показала несостоятельность в начале 2026 года. На фоне блокады Ормузского пролива цены на удобрения начали скакать, поскольку для их производства тоже нужны энергоносители, а 40% всех морских перевозок удобрений шли именно через Ормуз. В результате стоимость продукции в Европе выросла на 70%. И несмотря на это, согласно данным Евростата, ЕС в последние недели все равно увеличил закупку российской продукции вдвое. Это, разумеется, не понравилось политикам в Брюсселе, которые вдруг вспомнили про свое, родное, природное.

Советник губернатора Новосибирской области, политолог и агроном-селекционер по образованию Ростислав Антонов в разговоре с NEWS.ru заметил, что в Евросоюзе все же собираются использовать коровьи выделения не в натуральном виде, а в качестве одного из компонентов для удобрений RENURE (Recovered Nitrogen from Manure).

«Это навоз, глубоко переработанный в совсем другое удобрение. То есть речь идет о не об архаизации сельского хозяйства, а наоборот, глубокой переработке тех отходов, которые производят», — заявил эксперт.

Однако планы ЕС по переводу АПК на навоз все равно выглядят сомнительно, считает Антонов. Он обратил внимание, что эти удобрения и так уже широко используются в сельском хозяйстве в Европе.

«Казалось бы, ЕС производит 1,4 млрд т навоза. Объем-то внушительный, есть из чего брать. Но 90% этого навоза возвращается на поля в виде удобрений. То есть в Европе уже есть свой замкнутый цикл без особых резервов сырья для увеличения производства», — объяснил собеседник.

Для переработки навоза в RENURE нужны еще и дополнительные производственные мощности, добавил Антонов. Поэтому если объем производства и вырастет, то на считаные проценты, и то — в перспективе нескольких лет.

«Получается, Европа объективно не сможет сейчас полностью отказаться от российской продукции. Даже если наращивать производство своих органических удобрений, то производственные мощности будут вводиться в Европе „медленно и печально“, годами, как с зеленой энергетикой, которая вообще непонятно к чему в итоге приведет», — указал советник губернатора.

Чтобы дополнительные производства заработали, тоже нужна энергия в виде газа и нефти. Отдельные методы производства предполагают и наличие азотной кислоты. То есть все того же азота, с поставками которого сейчас большие проблемы.

Для удобрений нужны удобрения

Если взглянуть на производственный цикл создания RENURE, то даже неспециалист в сельском хозяйстве может обнаружить удивительное. Для производства этих удобрений нужны… удобрения.

Среднестатистическая европейская дойная корова, согласно открытым данным, дает от 32 до 62 кг экскрементов в сутки. Собственно, полезная часть сырья — тот самый навоз — составляет от 20 до 55 кг. Но чтобы получить такое количество материала, годного к переработке, и чтобы корова на это сырье не изошлась, ей нужно обеспечить правильное питание. Командно-административным методом, как в советской частушке про дефекацию «по килограмму», это сделать не получится.

Примерно на 50% рацион буренки должен состоять из грубого корма, остальное приходится на комбикорма, зерновой рацион и непосредственно траву по остаточному принципу. Огромная часть грубых кормов (например, мякина, шелуха, древесные ветви или лузга) — это продукция и отходы таких растительных культур, которые не вырастут просто так: они нуждаются во все тех же удобрениях.

Но самое главное — грубые корма в чистом виде буренка есть не будет, их нужно предварительно обработать, в том числе и химически. То есть это опять трата ресурсов и энергии на производство. И вот только тогда корова выдаст необходимые килограммы того самого навоза, из которого, опять же не со 100%-м КПД, будут произведены органические удобрения.

Складывается такая же история, как и с зеленой энергетикой, для обеспечения нормальной работы которой нужны традиционные источники энергии. Чтобы получить «навозную» продукцию, ЕС потребуются традиционные удобрения, произведенные заводским способом где-то на бескрайних просторах России и Белоруссии.

Проще говоря, нынешнее пожелание аграриев из Еврокомиссии — это даже не «архаизация», а какая-то «эльфизация» сельского хозяйства. Еврочиновники, видимо, предполагают, что полезные экскременты в промышленных масштабах им принесет «добрая фекальная фея». Она же, по всей видимости, должна подкинуть еще и энергоносителей, и химических реагентов, чтобы из навоза и палок получилось что-то действительно полезное.

