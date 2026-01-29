Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 13:28

«Господь нас серьезно проверил»: Лукашенко поговорил с главой Минсельхоза

Лукашенко заслушал доклад главы Минсельхоза о ситуации в аграрном секторе

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства Юрием Горловым, сообщает агентства БелТА. Глава государства попросил Горлова доложить о положении дел в аграрном секторе, уделив особое внимание сохранности поголовья скота.

Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве? Особенно с сохранностью скота, — поинтересовался Лукашенко.

Также президент задал вопрос о ходе восстановления районных сельскохозяйственных и сервисных организаций. Глава государства отметил, что они играют ключевую роль в поддержке работы на местах.

Ранее Лукашенко заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича о ходе масштабной внезапной проверки боеготовности вооруженных сил республики. Он рассказал главе государства, как личный состав и техника справляются с задачами.

До этого Вольфович заявил, что Белоруссия на фоне милитаризации стран Запада делает акцент на стратегическом сдерживании. По его словам, власти страны размещают на своей территории средства сдерживания, включая тактическое ядерное оружие и ракетный комплекс «Орешник».

