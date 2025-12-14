Правительство выделило 60,5 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев

Правительство России дополнительно выделило свыше 60,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства, сообщила пресс-служба кабмина. Средства будут направлены на субсидирование льготных кредитов для аграриев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей дополнительно выделено более 60,5 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сообщили в правительстве.

Эти средства планируется направить на сохранение льготной процентной ставки по уже выданным кредитам. Финансовая поддержка коснется 48 тысяч кредитных договоров, заключенных сельхозпроизводителями. С учетом нового транша общий объем субсидий в 2025 году достиг 250,1 млрд рублей.

Ранее стало известно, что правительство России выделит около 5,4 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в новых регионах страны. Финансирование будет направлено на восстановление дорожного покрытия и искусственных сооружений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях до конца 2025 года.