03 января 2026 в 12:15

Власти собираются принять новые меры против дропперов

Мишустин поручил рассмотреть вопрос ужесточения борьбы с дропперами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Правительство Российской Федерации усилит меры противодействия дропперам, соответствующее поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Как передает пресс-служба кабмина, власти рассмотрят инициативы по повышению ответственности операторов мобильной связи и банков.

Планируется активизировать обмен данными между кредитными организациями, операторами связи, цифровыми платформами и государственными ведомствами. Для этого будет использоваться государственная информационная система «Антифрод». Также предлагается усилить ответственность телекоммуникационных компаний. Они будут нести наказание за заключение договоров на оказание услуг с нарушением законодательства.

Ранее суд отказал в удовлетворении искового требования о взыскании 15 млн рублей с Александра Келдыбаева, который действовал в качестве дроппера и участвовал в мошеннической схеме против певицы Ларисы Долиной. Судебное производство по данному гражданскому делу было прекращено. Причиной стала смерть ответчика, которая наступила еще до начала судебного разбирательства.

До этого депутат Андрей Луговой заявил, что на территории России в деятельности, связанной с дропперством, задействовано более 2 млн человек. При этом, по его словам, численность дропперов не снижается.

