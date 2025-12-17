Названо число россиян, занимающихся дропперством Депутат Луговой: более 2 млн человек участвуют в дропперстве на территории РФ

Свыше 2 млн человек задействованы в дропперстве на территории России, при этом количество дропперов не уменьшается, заявил в беседе с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, 30% всего числа дропперов — это граждане соседних государств, особенно из Средней Азии.

По моим данным, более 2 млн человек [задействованы в дропперстве]. Более того, катастрофическая проблема заключается в том, что количество дропперов не уменьшается, — подчеркнул депутат.

Как правило, дропперами становятся обычные люди, которые пытаются заработать деньги легким способом, отметил Луговой. Кроме того, существуют так называемые «самолетные туры»: люди из других стран прилетают в РФ, открывают в банках счета, передают свои банковские карты мошенникам и улетают, уточнил парламентарий.

Ранее в Санкт-Петербурге дроппера заставили вернуть деньги обманутой пенсионерке. Женщина получит обратно 730 тыс. рублей. Отмечается, что пенсионерка попалась на схему с «безопасным счетом». Аферисты позвонили женщине, и под давлением она перевела им все имеющиеся средства.